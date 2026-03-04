من توماهوك إلى ثاد.. كم تنفق واشنطن على حرب إيران؟

وطنا اليوم:كشفت بيانات حديثة صادرة عن موقع متخصص في تتبع التكاليف العسكرية أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، التي بدأت 28 فبراير الماضي، كلفت الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار خلال الأيام الأربعة الأولى فقط من بدء الحملة.

وبحسب تقديرات موقع iran-cost-ticker.com، الذي يعتمد على بيانات مفتوحة المصدر وتحليلات مؤسسات دفاعية، بلغت التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية الأمريكية حتى صباح 4 مارس 2026 نحو 2.24 مليار دولار، مع تقديرات تتراوح بين 1.87 مليار و2.76 مليار دولار.

وتأتي هذه التكاليف في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقتها الولايات المتحدة تحت اسم “الغضب الملحمي” في 28 فبراير، وتهدف إلى استهداف البنية الأمنية للنظام الإيراني، وتقويض قدراته الصاروخية والبحرية، إضافة إلى ضرب أجزاء من برنامجه النووي.

إنفاق عسكري يومي يتجاوز 220 مليون دولار

تشير البيانات إلى أن العمليات العسكرية الجارية تكلف الولايات المتحدة نحو 220 مليون دولار يومياً، أي ما يعادل حوالي 9.17 مليون دولار في الساعة أو ما يقارب 2546 دولاراً في الثانية.

وتشمل هذه النفقات مجموعة واسعة من العمليات العسكرية واللوجستية، أبرزها انتشار نحو 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة، وهو ما يكلّف قرابة 40 مليون دولار يومياً لتغطية الرواتب والدعم اللوجستي والخدمات المرتبطة بالقوات.

كما تسهم العمليات البحرية، التي تضم مجموعتين ضاربتين لحاملات الطائرات إلى جانب سبع مدمرات صواريخ موجهة وست سفن قتالية ساحلية، بنحو 22 مليون دولار يومياً.

أما العمليات الجوية فتُعد من أكثر البنود تكلفة، إذ تبلغ نفقاتها اليومية حوالي 48 مليون دولار، وتشمل تشغيل 13 نوعاً من الطائرات العسكرية المتقدمة، من بينها قاذفات B-2 Spirit الشبحية، ومقاتلات إف-35 وإف-22 رابتور.

إلى جانب ذلك، تشمل المصروفات اليومية 15 مليون دولار للوقود والخدمات اللوجستية، و35 مليون دولار للذخائر غير المتعقبة، إضافة إلى نحو 10 ملايين دولار لأنظمة القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة والأمن السيبراني والفضائي.

كما تضاف إلى هذه التكاليف بنود عامة ونفقات غير مدرجة في النموذج المالي بقيمة تقارب 50 مليون دولار يومياً.

خسائر معدات وضربات صاروخية مكلفة

جزء كبير من التكاليف الإجمالية جاء نتيجة أحداث وقعت في الأيام الأولى للعملية العسكرية. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الأولية في المعدات والذخائر بلغت نحو 890 مليون دولار.

ومن أبرز هذه الخسائر إسقاط ثلاث طائرات أمريكية بنيران صديقة من الدفاعات الكويتية في 28 فبراير، وهو حادث بلغت تكلفته التقديرية نحو 270 مليون دولار.

كما أطلقت القوات الأمريكية في بداية الحملة نحو 120 صاروخ توماهوك بلوك 5 بتكلفة تقارب 240 مليون دولار، إضافة إلى 60 صاروخ JASSM-ER بلغت كلفتها نحو 90 مليون دولار.

شملت العمليات أيضاً ضربات إضافية وجهوداً لقمع الدفاعات الإيرانية بتكلفة تقارب 180 مليون دولار، إلى جانب استخدام ثماني قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-57 ضد منشآت محصنة مثل منشأة فوردو النووية، بكلفة تقارب 28 مليون دولار.

كما نفذت القوات الأمريكية ضربات بحرية مضادة للسفن أدت إلى تدمير عدد من القطع البحرية الإيرانية، بتكلفة تُقدّر بحوالي 75 مليون دولار