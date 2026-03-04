هل تفتح جماعات كردية جبهة مواجهة بالغرب الإيراني

وطنا اليوم:كشفت مصادر مطلعة أن جماعات كردية إيرانية تشاورت خلال الأيام الأخيرة مع الولايات المتحدة حول إمكانية مهاجمة قوات الأمن الإيرانية غرب البلاد.

وأوضحت المصادر أن ائتلاف الجماعات الكردية الإيرانية المتمركز على الحدود الإيرانية العراقية داخل إقليم كردستان العراق، يتدرب منذ فترة على تنفيذ هجوم من هذا النوع بهدف إضعاف الجيش الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف إيرانية بالقنابل والصواريخ.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك يأتي بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين كبار آخرين منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي يوم السبت.

وفي ما يتعلق بالقرار النهائي، أكدت المصادر على أنه لم يتم حتى الآن حسم أمر تنفيذ العملية أو تحديد توقيتها المحتمل.

كما أوضحت أن هذه الجماعات طلبت دعما عسكريا من الولايات المتحدة، في حين تواصل قادة عراقيون في أربيل وبغداد خلال الأيام الماضية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق.