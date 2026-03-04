الجيش الإسرائيلي يطالب سكان 16 قرية لبنانية بالإخلاء

وطنا اليوم:طالب الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سكان 16 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري تمهيدا لعملية عسكرية قال إنها تستهدف ميليشيا “حزب الله”.

ووجه متحدث عسكري إسرائيلي، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنذارا عاجلا إلى سكان قرى وبلدات رب ثلاثين، مركبا، حولا، قلعة دبا، قبريخا، تولين، الخِرْبة، شقرا، الصوانة، مجدل سلم، الطمرية، الطيري، تلوسة، صفد البطيخ، جميجمة، وبني حيان.

وبرر المتحدث القرار بأن “أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة”.

ودعا السكان إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن ألف متر، والتوجه إلى مناطق مفتوحة