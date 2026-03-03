بنك القاهرة عمان
ترامب عن الحوار مع إيران: فات الأوان

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران تريد التحاور لكن الآوان قد فات، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة عمليتها العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.
وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشال تعليقا على مقال رأي “خسروا دفاعاتهم الجوية وقواتهم الجوية وبحريتهم وقادتهم ثم أرادوا التحاور، فقلت ‘فات الأوان‘!”.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.


