الجيش الإسرائيلي يبدأ إقامة منطقة عازلة في لبنان

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العمل على إقامة منطقة عازلة في لبنان، بحسب “فرانس برس”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي “إنذارا عاجلا” لسكان لبنان تضمن قائمة بالقرى والبلدات التي تم تحذيرها بالإخلاء وطلب عدم العودة إليها.

وقال بيان الجيش إن نشاطات حزب الله “تجبره على العمل ضده دون المساس” بالمواطنين اللبنانيين، وفق قوله.

وأضاف: “عليكم إخلاء بيوتكم والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1,000 متر خارجها”، مشددا على أن “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر”

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الثلاثاء، بإعادة الجيش اللبناني تموضعه في عدد من المواقع المتقدمة عند الحدود مع إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في جنوب لبنان عقب غارات عنيفة.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنوده ينفذون عمليات في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل إجراءاً تكتيكياً وليس عملية برية، وذلك عقب غارات عنيفة على عدة مناطق بجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن الجيش مخوّل بالتقدّم والسيطرة على مواقع إضافية في لبنان.