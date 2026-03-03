الأمن العام: التعامل مع 157 بلاغا لحادث سقوط شظايا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء، مع 157 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة بدون أيّة إصابات جديدة.

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.

وأكدت مجددا على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.