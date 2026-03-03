بنك القاهرة عمان
إيران تبدأ عملية لإعادة 9 آلاف معتمر من السعودية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، بأن إيران بدأت عملية إعادة المعتمرين الإيرانيين من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس قال السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، إن عملية إعادة نحو 9 آلاف إيراني موجودين حاليًا في مكة والمدينة بدأت يوم الاثنين.
وسيغادر المعتمرون الإيرانيون المملكة العربية السعودية عبر المعابر الحدودية السعودية العراقية، عائدين إلى إيران من العراق.
ويأتي هذا الإعلان خلال شهر رمضان المبارك، في ظل تصاعد التوترات التي شهدت استهداف إيران لمواقع في المملكة العربية السعودية


