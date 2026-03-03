بنك القاهرة عمان
كاتس يمنح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للتقدم في لبنان

3 ساعات ago
كاتس يمنح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للتقدم في لبنان

وطنا اليوم:أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أنه منح الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإذن للتقدّم والسيطرة على أراضٍ إضافية داخل الأراضي اللبنانية، بذريعة منع إطلاق النار باتجاه المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته تتمركز في عدة نقاط استراتيجية في جنوب لبنان “في عملية للدفاع الأمامي” عن البلدات في شمال إسرائيل.
وأشار جيش الاحتلال في بيان له إلى أن قوات الفرقة 91 تعمل في منطقة جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية في المنطقة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي.
الى ذلك قال مصدر أمني لبناني ان توغل إسرائيلي لمئات الأمتار في بلدتي كفركلا والقوزح والجيش اللبناني نفذ إعادة تموضع لجنود كانوا في نقاط حدودية مستحدثة
واضاف ان إعادة تموضع الجنود تمت من نقاط استحدثت خلال الشهرين الماضيين وجاءت بسبب التصعيد الإسرائيلي
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.


