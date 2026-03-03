مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم في سلطنة عُمان

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني في سلطنة عُمان، الثلاثاء، بتعرض خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

وتؤكد سلطنة عُمان إدانتها للاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.