أميركا تغلق سفاراتها مؤقتا في السعودية والكويت وتدعو رعاياها للرحيل

وطنا اليوم:مع محاولات إيران استهداف السفارات الأميركية في عدد من البلدان الخليجية، أعلنت السفارتان الأميركيتان في السعودية والكويت اليوم الثلاثاء إغلاقا مؤقتا.

فيما أكدت السفارة الأميركية في القدس أنها ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء أو مساعدة الأميركيين بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل.

أتى ذلك، بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية توجيهات بمغادرة موظفي الحكومة غير المعنيين بحالات الطوارئ وأفراد أسرهم من قطر والكويت والبحرين، فضلاً عن الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية والعراق، وذلك على وقع اشتداد النزاع في الشرق الأوسط.

هجمات في البحرين وقطر والكويت والإمارات

واندلع الصراع السبت الماضي عقب غارات أميركية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي فضلا عن مقتل عشرات القادة العسكريين الكبار والسياسيين، ما أدى إلى ردّ إيراني بهجمات انتقامية.

إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت قاعدة جوية أميركية في البحرين، وقواعد في قطر والإمارات والكويت أيضاً.

فيما تمكنت الدول الخليجية من صد مئات المسيرات والصواريخ الإيرانية خلال الأيام الماضية. وأعلنت السعودية بوقت سابق اليوم التصدي لـ 8 مسيرات قرب مدينتي الرياض والخرج.

كما أشارت وزارة الدفاع السعودية إلى تعرض السفارة الأميركية بالرياض إلى هجوم بمسيرتين.

وفي العراق، حاول مئات المتظاهرين في العاصمة بغداد يوم الأحد الماضي اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة حيث تقع السفارة الأميركية، وذلك عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني.