بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط

57 دقيقة ago
الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:دعت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، الرعايا الأميركيين إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط على الفور في ظل الضربات الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.
وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حثت الأميركيين على المغادرة من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:49

توقيع عقد عمل جماعي لتحسين مزايا 160 موظفًا بشركة أدوية

10:44

الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي

10:36

صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بين اللغو واللهو والإلهاء

10:34

ترقب قرار رسمي بشأن تحويل التعليم عن بعد

10:30

عناوين الصحف الرياضية: سقوط ريال مدريد وحلم البارسا وعاصفة توتنهام

10:25

أفيخاي أدرعي يرد على إليسا: مرحبا بك في صفنا!

10:12

استثمار الضمان: قراراتنا مبنية على دراسات ولا صحة لشراء مباني البعثات بالخارج

10:03

أميركا تغلق سفاراتها مؤقتا في السعودية والكويت وتدعو رعاياها للرحيل

09:55

الفوسفات الأردنية ترسّخ حضورها العالمي و تحقق إنجازات قياسية في 2025

09:44

حريق محدود بعد هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض

09:36

15 طائرة عسكرية أميركية غادرت إسبانيا بعدما رفضت مدريد حرب إيران

09:33

ترامب: أمريكا تمتلك إمدادات غير محدودة من الذخائر وقادرة على خوض الحروب إلى الأبد

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026