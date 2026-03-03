بنك القاهرة عمان
ترامب: أمريكا تمتلك إمدادات غير محدودة من الذخائر وقادرة على خوض الحروب إلى الأبد

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مخزونات الذخائر الأمريكية في الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة لم تكن في أي وقت مضى أعلى أو أفضل مما هي عليه الآن.
وأوضح ترامب، في منشور على “تروث سوشال”، أن المعلومات التي عُرضت عليه تشير إلى امتلاك الولايات المتحدة إمدادات شبه غير محدودة من هذا النوع من الأسلحة، مضيفًا أن الحروب يمكن خوضها “لفترة طويلة جدًا وبنجاح كبير” باستخدام هذه المخزونات، مؤكدًا أنها تتفوق على أفضل ما لدى الدول الأخرى.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالأسلحة عالية المستوى، فإن الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا جيدًا لكنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي تطمح إليه، لافتًا إلى أن كميات إضافية من الأسلحة المتطورة مخزنة في دول أخرى خارج الولايات المتحدة.
وانتقد ترامب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قائلًا إنه أنفق وقتًا طويلًا وأموالًا أمريكية كبيرة على دعم فولوديمير زيلينسكي وأوكرانيا بمئات مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، معتبرًا أن جزءًا من الأسلحة المتطورة تم تقديمه دون تعويضه لاحقًا.
وأكد ترامب أنه عمل خلال ولايته الأولى على إعادة بناء الجيش الأمريكي، وأن هذه الجهود مستمرة حاليًا، مضيفًا أن الولايات المتحدة مستعدة ومجهزة لتحقيق النصر بشكل كبير.


