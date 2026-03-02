قطر: إسقاط طائرتي سوخوي 24 قادمتين من إيران

وطنا اليوم:أسقطت القوات الجوية الأميرية القطرية اليوم طائرتين “سوخوي 24” قادمتين من إيران، كما تصدت بنجاح لسبعة صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية.

وأعلنت الدفاع القطرية أن المنظومات الدفاعية القطرية تصدت أيضاً لخمس مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، إذ استهدفت عدة مناطق في الدولة.

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد جرى رصده وفق خطة العمليات، إذ أٌسقطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، مشددة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة، وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي