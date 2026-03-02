بنك القاهرة عمان
إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح الأردنية

وطنا اليوم:تمكنت الفرق الفنية المختصة في المركز الوطني للأمن السيبراني من إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام إدارة صوامع القمح في الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وفقا لرئيس المركز محمد الصمادي.
وأشار الصمادي إلى أن محاولة الاختراق، والتي تم تتبع مصدرها إلى إيران، هدفت للتلاعب بدرجات حرارة حفظ مخزون القمح بهدف إحداث ضرر في المخزون الاستراتيجي.
وأكد مدير المركز أن المحاولة تم التصدي لها فورا ولم يكن لها أي تأثير على نظام إدارة الصوامع.
ولفت الصمادي إلى أن منظومة الرصد والمراقبة الوطنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي نشاطات سيبرانية مشبوهة والتعامل معها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وكان المركز الوطني للأمن السيبراني قد أبلغ مختلف المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية والحرجة بضرورة رفع مستوى الجاهزية السيبرانية وتعزيز الإجراءات الوقائية.
وخصص المركز رقم الطوارئ (065900500) للإبلاغ عن حالات الحوادث أو التهديدات السيبرانية.


