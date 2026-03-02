قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية

وطنا اليوم:أُخيلت قاعدة بريطانية في قبرص، اليوم الاثنين، بعد دوي صفارات الإنذار، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وشوهدت حوالى 70 سيارة تغادر قاعدة أكروتيري على الساحل الجنوبي للجزيرة، بحسب ما أفاد المراسل الذي أضاف بأن معظمها كانت تحمل لوحات ترخيص مدنية. وتضم القاعدة مدنيين يعملون في الموقع إلى جانب عسكريين.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس القبرصي نيكوس خريستوديليدس تحطم طائرة مسيّرة إيرانية في القاعدة ذاتها، مع اتساع رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في المنطقة.

إخلاء مطار بافوس عقب رصد جسم مشبوه

من جهة أخرى أخلت السلطات، اليوم، مطار بافوس، عقب رصد الرادارات جسما مشبوها في سماء المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام في قبرص بأن السلطات بدأت بإخلاء مطار بافوس المخصص للأغراض المدنية، تحسبا لهجوم محتمل.

وعقب بدء عملية الإخلاء، أصدرت السفارة الأمريكية في قبرص تحذيرا لمواطنيها من تهديد طائرات مسيرة.

وجاء في التحذير: “هناك معلومات عن تهديد محتمل من طائرات مسيرة لمنطقة بافوس، يرجى عدم التوجه إلى السفارة إلا في حالات الطوارئ”.

وأضاف: “تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين في قبرص على توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة”.

يُذكر أن طائرة مسيرة تحطمت ليلا بالقرب من قاعدة أكروتيري البريطانية في جنوب قبرص الرومية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران منذ فجر السبت، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ”قواعد أمريكية في دول المنطقة”، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.