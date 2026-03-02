بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة الجنود القتلى من الأميركيين خلال العملية مع إيران إلى 4

ساعتين ago
ارتفاع حصيلة الجنود القتلى من الأميركيين خلال العملية مع إيران إلى 4

وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الجنود القتلى خلال العمليات العسكرية ضد إيران إلى 4، مشيرة إلى أن أحدهم كان قد أُصيب بجروح خطيرة خلال الهجمات الأولية التي شنّتها إيران قبل أن يتوفى متأثراً بإصابته.
وقالت القيادة، في تحديث صحفي، إنه حتى الساعة 7:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 آذار، تأكد مقتل أربعة عسكريين خلال المعارك الجارية.
وأضافت أن العمليات القتالية الكبرى لا تزال مستمرة، وأن جهود الرد العسكري متواصلة.
وأكدت القيادة المركزية أن هويات القتلى لن يتم الكشف عنها إلا بعد مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم، وفق الإجراءات المعتمدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:47

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 50%.. ومخاوف من شلل إمدادات هرمز

16:39

رئيس الوزراء يلتقي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية

15:55

قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية

15:49

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

15:37

الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

15:30

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث

15:26

قطر للطاقة: وقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري إيراني

15:25

الأميرة سناء عاصم ترعى حفلاً لجمعية الأخاء الأردنية العراقية

15:09

صديد بالمعدة والأمعاء.. تفاصيل جديدة حول حالة مي عز الدين الصحية

15:00

الملك لرئيس الصومال: أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره

14:53

القيادة المركزية الأميركية: 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت

14:26

في الذكرى العاشرة لاستشهاد الرائد راشد الزيود

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026