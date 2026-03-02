ارتفاع حصيلة الجنود القتلى من الأميركيين خلال العملية مع إيران إلى 4

وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الجنود القتلى خلال العمليات العسكرية ضد إيران إلى 4، مشيرة إلى أن أحدهم كان قد أُصيب بجروح خطيرة خلال الهجمات الأولية التي شنّتها إيران قبل أن يتوفى متأثراً بإصابته.

وقالت القيادة، في تحديث صحفي، إنه حتى الساعة 7:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 آذار، تأكد مقتل أربعة عسكريين خلال المعارك الجارية.

وأضافت أن العمليات القتالية الكبرى لا تزال مستمرة، وأن جهود الرد العسكري متواصلة.

وأكدت القيادة المركزية أن هويات القتلى لن يتم الكشف عنها إلا بعد مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم، وفق الإجراءات المعتمدة.