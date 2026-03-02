بنك القاهرة عمان
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث

ساعتين ago
وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن قوات الاحتلال منعت المصلين من التواجد في المسجد الأقصى، بحجة إعلان حالة الطوارئ، وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وعند أبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين المقدسيين من الدخول إلى باحاته.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى يوم السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 44 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 9 أطفال وفتاة وأسرى محررون، خلال اقتحامات متفرقة طالت عددا من المدن والبلدات والمخيمات.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق عدة في الضفة، واعتقلت المواطنين الأربعة والأربعين بزعم أنهم مطلوبون


