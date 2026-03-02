بنك القاهرة عمان
قطر للطاقة: وقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري إيراني

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت قطر للطاقة، في بيان اليوم، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، وذلك بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر.
وقالت قطر للطاقة في بيان، إنها تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر لهجوم بمسيرتين من الجمهورية الإيرانية استهدفت كل من أحد خزانات المياه والتابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة والأخرى استهدفت أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لقطر للطاقة دون وقوع خسائر بشرية.
كما سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص وستتم موافاتكم من قبلهم ببيانات رسمية لاحقا.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.


