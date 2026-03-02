بنك القاهرة عمان
صديد بالمعدة والأمعاء.. تفاصيل جديدة حول حالة مي عز الدين الصحية

ساعتين ago
وطنا اليوم:شغلت أنباء خضوع الفنانة المصرية مي عز الدين لجراحة دقيقة جمهورها الكبير على مدار عدة أيام، قبل أن تتكشف تفاصيل جديدة.
ونشر موقع ET بالعربي، مساء أمس الأحد، ما ورد بالتقرير الطبي الخاص بالفنانة مي عز الدين، حيث ذكر التقرير انتشارا كثيفا للصديد في معظم أنحاء المعدة وحول الأمعاء، ما أدى إلى حدوث التصاقات داخلية والضغط على الحوض، وهو ما استدعى التدخل الجراحي العاجل لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض من الصديد.

أزمة صحية طارئة
يذكر أنه قبل أيام، أعلن أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين بشكل مفاجئ عن خضوعها لجراحة دقيقة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة منذ نحو أسبوع.
وكتب أحمد تيمور منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، ودخلت المستشفى منذ أسبوع تقريباً”.
كما أضاف: “مي أجرت جراحة اليوم وخرجت من غرفة العمليات وهي حالياً بالعناية المركزة، دعواتكم لها بالشفاء العاجل”.

زواجها قبل 3 أشهر
يأتي ذلك بعد أقل من 3 أشهر على إعلان زواج مي عز الدين من طبيب التغذية أحمد تيمور، حيث أعلنت عن الزواج بشكل مفاجئ في 11 نوفمبر 2025، من خلال نشر صور عقد القران عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث أقيم الحفل في أجواء عائلية هادئة اقتصر حضورها على المقربين، ومن بينهم الفنان أحمد السعدني.
وتسبب الخبر في آلاف التعليقات التي تلقتها مي عز الدين في وقت قليل، وعبر عدد كبير من زملائها النجوم في مصر والوطن العربي عن سعادتهم بهذا الخبر لا سيما أنها كانت تعيش عزلة ووحدة بعد وفاة والدتها مؤخراً.


