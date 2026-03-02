بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

القيادة المركزية الأميركية: 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت

3 ساعات ago
القيادة المركزية الأميركية: 3 مقاتلات أسقطت بنيران صديقة فوق الكويت

وطنا اليوم:أصدرت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، الإثنين، بيانا بشأن حادث سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية في الكويت.
وقال البيان: “في تمام الساعة 11:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الأول من مارس، سقطت 3 طائرات أميركية من طراز إف-15 إي سترايك إيغل كانت تحلق لدعم عملية إيبك فيوري فوق الكويت بسبب حادثة نيران صديقة على ما يبدو”.
وتابع: “خلال معركة جوية حامية – تضمنت هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة – أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية طائرات القوات الجوية الأميركية عن طريق الخطأ”.
وأكمل: “تمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات بسلام، وتم انتشالهم سالمين، وحالتهم مستقرة. وقد أقرت الكويت بهذا الحادث، ونحن ممتنون لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها في هذه العملية الجارية”.
وأضاف: “يجري التحقيق في سبب الحادث. وسيتم نشر المزيد من المعلومات حال توفرها”.
وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الإثنين، عن سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها بالكامل.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية: “في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل”.
وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.
وأضاف الناطق الرسمي أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.
وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:47

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 50%.. ومخاوف من شلل إمدادات هرمز

16:39

رئيس الوزراء يلتقي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية

15:55

قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية

15:49

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

15:41

ارتفاع حصيلة الجنود القتلى من الأميركيين خلال العملية مع إيران إلى 4

15:37

الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

15:30

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث

15:26

قطر للطاقة: وقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري إيراني

15:25

الأميرة سناء عاصم ترعى حفلاً لجمعية الأخاء الأردنية العراقية

15:09

صديد بالمعدة والأمعاء.. تفاصيل جديدة حول حالة مي عز الدين الصحية

15:00

الملك لرئيس الصومال: أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه وحماية أمنه واستقراره

14:26

في الذكرى العاشرة لاستشهاد الرائد راشد الزيود

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026