سلام : نعلن حظر أنشطة حزب الله العسكرية في لبنان وحصر مجال عمله بالشق السياسي

9 دقائق ago
وطنا اليوم:أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن قرارات مفصلية تهدف إلى تحييد لبنان عن المواجهة الشاملة. وأصدر رئيس الحكومة قرارا بـ “حظر أنشطة حزب الله العسكرية” بشكل كامل، مع حصر مجال عمل الحزب في “الشق السياسي” فقط.
وأوضح رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ “منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية” باتجاه أي جهة خارجية، مؤكدا الالتزام التام بـ “إعلان وقف الأعمال العدائية”.
كما دعا إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية فورا، في خطوة ترمي إلى حماية السيادة اللبنانية وتجنب جر البلاد إلى دائرة الصراع العسكري العنيف الذي يعصف بالمنطقة.


