آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادة

وطنا اليوم:يتقدم آل السخن، ممثلين برجلي الأعمال إبراهيم وخليل السخن في فرانكفورت، بخالص التعازي والمواساة للصديق الحاج محمد شحادة الشيخ، بوفاة زوجته الحاجة فخرية يوسف حسين الشيخ (أم شحادة)، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس في فلسطين، وجرت مراسم دفن جثمانها في مقبرة البيرة القديمة.

وإذ يشاطرون الحاج محمد الشيخ، شقيق السيد حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، بهذا المصاب الأليم، ليدعون الله جلّت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم زوجها وأسرتها والأعزاء في عائلتي الشيخ وشحادة جميل الصبر وحسن العزاء.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون