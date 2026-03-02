بنك القاهرة عمان
جامعة البترا تقود ابتكارًا علميًا لإنتاج ألبان معززة بالبكتيريا النافعة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا اتفاقية دعم مالي لمشروع بحثي مع صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة، التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وينفّذ المشروع بالشراكة مع جامعة عمّان الأهلية وشركة الألبان الأردنية «مها».
وبموجب الاتفاقية، تقود الجامعة مشروعًا لإنتاج ألبان معززة بالبكتيريا النافعة (البروبيوتيك) باستخدام تقنية الميكروكبسولات المبتكرة.
وقال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن المشروع يهدف إلى توظيف البحث العلمي المتقدم لتحسين جودة الغذاء الوطني وتعزيز الصحة العامة، مضيفًا أن المنتج يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية من خلال تحويل الأبحاث المخبرية إلى منتجات تجارية ذات قيمة صحية عالية.
وتضمن تقنية الميكروكبسولات بقاء البكتيريا النافعة حية وفعّالة داخل المنتج حتى وصوله إلى المستهلك، إذ تعمل التقنية كدرع حماية مجهري يحافظ على الفائدة الصحية للبكتيريا من التأثر بظروف التصنيع والتخزين، مما يضمن حصول المواطن على منتج غذائي وظيفي متكامل.
ويُذكر أن صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة يسعى إلى مواءمة الإنتاج المعرفي في الجامعات مع احتياجات القطاع الصناعي الأردني، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم التنمية المستدامة.


