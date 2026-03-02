بنك القاهرة عمان
قطر: على إيران أن تدفع ثمنا لهذا الهجوم السافر على شعبنا

ساعتين ago
قطر: على إيران أن تدفع ثمنا لهذا الهجوم السافر على شعبنا

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، لشبكة “سي.إن.إن” أن طائراتٍ قطريةً مقاتلةً أسقطت طائراتٍ مسيّرةً ومقذوفاتٍ أخرى استهدفت بنيةً تحتيةً مدنيةً وطالت المطار الدولي.
وشدد الأنصاري على أن على #إيران أن تدفع ثمناً عن هذا الهجوم السافر على شعبنا، مؤكداً أن مثل هذا الاعتداء لا يمكن أن يمضي دون رد.


