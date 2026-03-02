بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

على وقع التصاعد الحاصل في المنطقة.. بريطانيا تُعدّ خطة إجلاء طارئة رعاياها من الشرق الأوسط

ساعتين ago
على وقع التصاعد الحاصل في المنطقة.. بريطانيا تُعدّ خطة إجلاء طارئة رعاياها من الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الاثنين، إن بلادها تعتزم إنشاء أنظمة دعم للمساعدة في إجلاء رعاياها من الشرق الأوسط، حيث يقدّر عدد المسجلين في المنطقة بنحو 300 ألف شخص.
وذكرت كوبر ندرس مجموعة واسعة من الخيارات، ونعمل بشكل أساسي مع قطاع السفر، ومع إجلاء حكومي عند الضرورة”.
وأضافت أن الحكومة البريطانية تتطلع إلى إعادة فتح المجال الجوي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرّح الأحد بأن بلاده وافقت على طلب أميركي لاستخدام قواعد بريطانية لشنّ هجمات دفاعية للتصدي لصواريخ إيرانية في مستودعات تخزين أو منصات إطلاق.
وأوضح ستارمر في رسالة مصورة عبر منصة إكس أن الولايات المتحدة طلبت الإذن باستخدام القواعد البريطانية لهذا الغرض الدفاعي المحدّد والمحدود، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار بقبول الطلب لمنع إيران من إطلاق صواريخ في أنحاء المنطقة.
وجدد التأكيد على عدم مشاركة بريطانيا في الضربات الجوية الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي السبت، مشددا على أن بلاده لن تنضم إلى موجات أخرى من الضربات.
وأشار إلى أن إيران ردت بشنّ هجمات متواصلة في أنحاء المنطقة، وأن صواريخها أصابت مطارات وفنادق يقيم فيها مواطنون بريطانيون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:26

في الذكرى العاشرة لاستشهاد الرائد راشد الزيود

14:24

كابيتال بنك يعلن رعايته الفضية لمبادرة “سُلوان الأمل 2026″‎

14:21

سلام : نعلن حظر أنشطة حزب الله العسكرية في لبنان وحصر مجال عمله بالشق السياسي

14:05

نائب يطالب بفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني

13:58

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤجلان أقساط سلف صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار

13:54

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الشنابلة بالبادية الشمالية

13:08

آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادة

13:06

جامعة البترا تقود ابتكارًا علميًا لإنتاج ألبان معززة بالبكتيريا النافعة

12:59

إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر

12:51

بيان أردني أميركي خليجي يدين هجمات إيران العشوائية على دول المنطقة

12:43

قطر: على إيران أن تدفع ثمنا لهذا الهجوم السافر على شعبنا

12:27

سلطة إقليم البترا تؤكد استمرار استقبال الزوار واستقرار الحركة السياحية

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026