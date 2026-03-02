لاريجاني: لن نتفاوض مع أميركا.. وترامب يجر المنطقة للفوضى

وطنا اليوم:أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة.

واتهم لاريجاني، في منشور على منصة “X” ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغراق المنطقة في الفوضى عبر “آماله الكاذبة”، وهو الآن قلق من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وأضاف لاريجاني: “بأفعاله المتوهمة، حول شعاره الذي ابتكره “أمريكا أولا” إلى “إسرائيل أولا”، مضحيا بالجنود الأمريكيين في سبيل سعي “إسرائيل” للسلطة، وبأكاذيب جديدة، يُحمل الجنود الأمريكيين وعائلاتهم مرة أخرى ثمن عبادة شخصيته.

وأكد لاريجاني “لم نبدأ بالحرب وندافع عن أنفسنا”.