بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

لاريجاني: لن نتفاوض مع أميركا.. وترامب يجر المنطقة للفوضى

8 دقائق ago
لاريجاني: لن نتفاوض مع أميركا.. وترامب يجر المنطقة للفوضى

وطنا اليوم:أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة.
واتهم لاريجاني، في منشور على منصة “X” ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغراق المنطقة في الفوضى عبر “آماله الكاذبة”، وهو الآن قلق من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.
وأضاف لاريجاني: “بأفعاله المتوهمة، حول شعاره الذي ابتكره “أمريكا أولا” إلى “إسرائيل أولا”، مضحيا بالجنود الأمريكيين في سبيل سعي “إسرائيل” للسلطة، وبأكاذيب جديدة، يُحمل الجنود الأمريكيين وعائلاتهم مرة أخرى ثمن عبادة شخصيته.
وأكد لاريجاني “لم نبدأ بالحرب وندافع عن أنفسنا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:53

الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها

10:19

الطاقة السورية : انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن

10:10

نيويورك تايمز: عدة منشآت عسكرية أمريكية تضررت أو دمرت بضربات إيران

10:03

مسيرة تستهدف قاعدة بريطانية في قبرص وغموض حول مصدرها

09:54

ترامب: سبقت خامنئي.. قتلته قبل أن يقتلني ولدي ثلاثة مرشحين جيدين لقيادة إيران

09:39

موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية على الدوحة والكويت ودبي وأبوظبي والبحرين

09:34

د. محمد الهواوشة يكتب: بين صافرات الإنذار وسلامة أبنائنا: التعليم عن بعد ضرورة مرحلية

09:22

دوي انفجارات قوية ببيروت.. إسرائيل تعلن ضرب حزب الله بكل أنحاء لبنان

09:09

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا قيادات حزب الله

20:36

أنباء عن اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد

20:26

إصابة إسرائيليين في أبو ظبي بهجوم بطائرة مسيّرة ايرانية

20:06

إقامة مباريات الجولة 18 من دوري المحترفين دون جمهور

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026