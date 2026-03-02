بنك القاهرة عمان
الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها

12 دقيقة ago
الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها

وطنا اليوم:أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أنه في صباح هذا اليوم الاثنين سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية مؤكدا نجاة أطقمها بالكامل.
وقال العطوان في بيان لوزارة الدفاع إن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة.
وأضاف الناطق الرسمي أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.
وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


