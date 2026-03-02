الطاقة السورية : انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن الأردن توقّف مؤقتاً عن ضخ الغاز إلى سوريا. يأتي هذا التوقف نتيجة للتطورات الحالية في المنطقة وتداعيات الحرب على إيران، والتي أدت أيضاً إلى قطع إسرائيل إمدادات الغاز عن المملكة ، مما دفع الجهات المعنية إلى إعطاء الأولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية.

ووفقاً لما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة، أوضح مصدر مطّلع أن الأردن يعتمد حالياً على ترتيبات بديلة لتغطية الطلب الداخلي. ويأتي ذلك في ظل التطورات الأمنية التي أثّرت في تدفقات الغاز من الحقول البحرية الإسرائيلية، وفي مقدّمتها حقلا “ليفياثان” و”كاريش”.

وبرّرت وزارة الطاقة السورية انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في سوريا حالياً لانخفاض كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى توقف ضخها في بعض الأحيان، نتيجة التصعيد الإقليمي الراهن.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قال الأحد، إن الأحداث التي تجري في المنطقة أدّت إلى انقطاع تزويد المملكة من الغاز الطبيعي الواردة من حقول البحر الأبيض المتوسط المستخدمة لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار الخرابشة في تصريح صحفي إلى أنه تمّ البدء بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.

وأوضح الخرابشة أن الانتقال لاستخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار يوميا.

وطمأن الخرابشة بأن لدى الأردن مخزونا استراتيجيا كافيا ولا توجد مشكلات بعملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.