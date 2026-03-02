نيويورك تايمز: عدة منشآت عسكرية أمريكية تضررت أو دمرت بضربات إيران

وطنا اليوم:قالت صحيفة نيويورك تايمز عن تحليل لصور أقمار اصطناعية، ان إيران قصفت ما لا يقل عن 6 منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأضافت أن عدة منشآت عسكرية أمريكية تضررت أو دمرت بما في ذلك معدات اتصالات.

وأظهرت تحليل صور أقمار اصطناعية ومقاطع فيديو أن إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية

واستخدم الجيش الأميركي مجموعة متنوعة من الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من عملية نهاية الأسبوع في إيران، بحسب ما نشره موقع شبكة CNN الإخبارية الأميركية.

وقدّمت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM عرضاً موجزاً للمهمة يوم الأحد، موضحةً كيف تقوم القوات الأميركية “بضرب أهداف لتفكيك جهاز الأمن الإيراني، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تُشكّل تهديداً وشيكاً”. ويقول الجيش إنه ضرب أكثر من ألف هدف إيراني.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة استهدفت مقرات الجيش الإيراني ومواقع الصواريخ والسفن الحربية والغواصات.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، تشمل الأصول المستخدمة طائرات مثل قاذفات B-2 الشبحية والطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى أنظمة باتريوت وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، كما أشارت إلى استخدام “قدرات خاصة لا يمكن ذكرها”.

تتضمن القائمة ما يلي:

قاذفات الشبح B-2

طائرات لوكاس الهجومية أحادية الاتجاه بدون طيار

أنظمة صواريخ باتريوت الاعتراضية

أنظمة الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية THAAD

طائرات مقاتلة من طراز F-18 وF-16 وF-22

طائرات هجومية من طراز A-10

طائرات الشبح F-35

طائرات الهجوم الإلكتروني EA-18G

طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً

أنظمة ترحيل الاتصالات المحمولة جواً

طائرات الدوريات البحرية P-8

طائرات الاستطلاع RC-135

طائرات MQ-9 Reaper

أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة M142

حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية

مدمرات الصواريخ الموجهة

أنظمة مضادة للمسيرات

طائرات التزود بالوقود

سفن التزود بالوقود

طائرات الشحن C-17 غلوب ماستر

طائرات الشحن C-130