دوي انفجارات قوية ببيروت.. إسرائيل تعلن ضرب حزب الله بكل أنحاء لبنان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 31 شخصاً وجرح 149 في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات استهدفت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن حزب الله في بيان عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه قاعدة إسرائيلية جنوب مدينة حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة من الضربات ضد حزب الله “في كل أنحاء لبنان” الاثنين، بعد عملية إطلاق صواريخ تبناها الحزب المدعوم من إيران، فيما فر سكان قرى في جنوب لبنان من منازلهم بأعداد كبيرة الاثنين، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وأفاد مراسل فرانس برس بمشاهدة ازدحام مروري كثيف في مدينة صيدا بعدما فرت عائلات من قرى جنوبية بعد حزم أمتعتها على عجل عقب تحذير من الجيش الإسرائيلي بشن غارات.

وجاء في بيان للجيش أنه “ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات باتجاه دولة إسرائيل” بدأت القوات الإسرائيلية “ضرب أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في كل أنحاء لبنان”.

وقال قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله اختار النظام الإيراني على حساب دولة لبنان “وسيدفع ثمنا باهظا”، بحسب وصفه.

وأكد استهداف قيادات في حزب الله ومقار وبنى تحتية عسكرية.

وأفادت مصادر صحفية، صباح الاثنين، بمقتل رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد في الغارات الإسرائيلية، فيما أفاد مصدر طبي بمقتل 10 أشخاص على الأقل في ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل يضر بالجهود الرامية إلى تجنيب لبنان الصراع الإقليمي، فيما أفاد مراسلونا بإغلاق جميع المدارس والمؤسسات التربوية في لبنان بقرار من وزارة التربية.

وصرح عون في بيان بأن “إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية فجر اليوم، يستهدف كل الجهود والمساعي التي بذلتها الدولة اللبنانية لإبقاء لبنان بعيدا عما تشهده المنطقة من مواجهات عسكرية خطيرة”.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.