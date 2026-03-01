ترامب: العمليات تسير بوتيرة سريعة ووافقت على التحدث مع القيادة الجديدة في إيران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث معه، وقد وافق على ذلك.

وأوضح ترامب لصحيفة (ذا أتلانتيك): “إنهم يريدون التحدث، وقد وافقت على التحدث، لذلك سأتحدث معهم. كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. كان ينبغي لهم أن يقدموا ما كان عمليًا وسهل التنفيذ في وقت أبكر. لقد انتظروا طويلًا”.

وأشار ترامب إلى أن بعض الإيرانيين المشاركين في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة، مضيفا: “معظم هؤلاء الأشخاص رحلوا. بعض الأشخاص الذين كنا نتعامل معهم رحلوا، لأن ذلك كان — كانت ضربة كبيرة”. وأضاف: “كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. كان بإمكانهم إبرام صفقة. كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. لقد حاولوا التذاكي”.

وحول استعداده لإطالة أمد حملة القصف الأميركية على إيران إذا استغرق إسقاط النظام في طهران بعض الوقت، قال ترامب: “عليّ أن أنظر إلى الوضع في الوقت الذي يحدث فيه. لا يمكنك إعطاء إجابة على ذلك السؤال”.

وعبّر ترامب عن ثقته في أن انتفاضة ناجحة قادمة، مشيرا إلى مظاهر الاحتفال في شوارع إيران والتجمعات الداعمة من الإيرانيين المقيمين في نيويورك ولوس أنجلوس.

وقال: “هذا سيحدث. أنت ترى ذلك، وأعتقد أنه سيحدث. كثير من الناس سعداء للغاية هناك وفي لوس أنجلوس وفي أماكن عديدة أخرى”.

ولفت إلى أنه راضٍ عن رد فعل الشعب الإيراني، مضيفًا أن “الأمر خطير للغاية، ومع علمي أنني طلبت من الجميع البقاء في أماكنهم — أعتقد أنه مكان خطير جدًا الآن”.

وتابع: “الناس هناك يهتفون في الشوارع فرحًا، لكن في الوقت نفسه هناك الكثير من القنابل تتساقط”.

وشدد ترامب على أن تأثير الهجوم على أسواق النفط سيكون أقل إرباكًا مما توقع بعض المحللين، قائلًا: “كان يمكن أن يكون هناك ارتفاع كبير في الأسعار فيما يتعلق بالنفط، لو سارت الأمور بشكل خاطئ”، مضيفًا: “سنرى ما يحدث. الناس أرادوا القيام بذلك منذ 47 عامًا. لقد قتلوا أشخاصًا لمدة 47 عامًا، والآن انقلب الأمر عليهم”.