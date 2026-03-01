بنك القاهرة عمان
البنتاغون: مقتل ثلاثة جنود أميركيين في إطار العملية العسكرية ضد إيران

15 دقيقة ago
البنتاغون: مقتل ثلاثة جنود أميركيين في إطار العملية العسكرية ضد إيران

وطنا اليوم:قتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة في إطار العملية العسكرية ضد إيران، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد، في إعلان هو الأول عن ضحايا أميركيين.
ولم تدل القيادة في بيانها عبر منصة اكس بأي تفاصيل إضافية عن هويات الجنود أو أماكن وجودهم.
كما أكدت “سنتكوم” أن الصواريخ التي أطلقتها إيران لاستهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تصبها، نافية بذلك ما أعلنه الحرس الثوري في وقت سابق. وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس: “الصواريخ التي أطلقت لم تتمكن حتى من الاقتراب” من حاملة الطائرات، واصفة إعلان الحرس إصابتها بأربعة صواريخ بأنه “كذب”.
ومنذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أمس السبت، استهدف الحرس الثوري الإيراني، وفق بياناته، 27 قاعدة أميركية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى أهداف إسرائيلية، من بينها قاعدة “تل نوف” الجوية، ومقر أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجمع صناعات دفاعية في تل أبيب.
وفجر اليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني “بدء العملية الأكثر هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية” صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواقع الأميركية في المنطقة، وذلك رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارة على مكتبه.


