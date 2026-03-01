بنك القاهرة عمان
الأمن العام: تعاملنا مع 101 بلاغ لحادث سقوط شظايا

27 دقيقة ago
الأمن العام: تعاملنا مع 101 بلاغ لحادث سقوط شظايا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، أن كوادر الدفاع المدني، والشرطة، تعاملت منذ صباح الأمس ولغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد مع 101 بلاغ عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أن ينتج عنها أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أية مشاهدات.
وأكدت مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.


