وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن المخدرات ومدى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحتها

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: جرائم المخدرات

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1.ما التقييم الرسمي لدى الحكومة لواقع تجارة المخدرات في الأردن في ضوء تصاعد نشاط شبكات التهريب والترويج، وهل تعتبر الإجراءات الحالية كافية لوقف تمدد هذه الظاهرة داخل المجتمع؟

2.كيف تفسر الحكومة استمرار تسرب المخدرات إلى الداخل الأردني رغم الجهود الأمنية المكثفة على الحدود، وما أوجه القصور التي ما زالت قائمة في منظومة المكافحة؟

3.ما الإجراءات المتخذة لضرب شبكات الترويج الداخلية التي تستغل فئة الشباب وتحول المتعاطين إلى مروجين، ولماذا لا ينعكس ذلك بشكل ملموس على الحد من انتشار التعاطي؟

4.ما مدى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات المعمول بها حاليًا، وهل خضعت لتقييم مستقل يقيس أثرها الحقيقي على المجتمع، لا سيما في جانب الوقاية والتوعية؟

5.كيف توازن الحكومة بين تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين من جهة، وبين النهج العلاجي والإصلاحي للمتعاطين من جهة أخرى، وهل ترى أن هذا التوازن مطبق فعليًا على أرض الواقع؟

6.ما مدى كفاية مراكز علاج وتأهيل المدمنين الحالية من حيث العدد والانتشار الجغرافي والقدرة الاستيعابية، وهل لدى الحكومة خطة واضحة لتوسيعها وضمان إعادة دمج المتعافين في المجتمع.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

النائب المهندس

عدنان مشوقة