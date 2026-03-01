بنك القاهرة عمان
الملك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي: الأردن سيبقى آمنا

ساعتين ago
وطنا اليوم:ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن.
واستمع جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى إيجاز عن خطط التعامل مع الأحداث والمستجدات بما يحافظ على أمن المملكة ويضمن سلامة مواطنيها.
وتضمن الاجتماع تقييمات أمنية للأوضاع في المنطقة، إذ اطلع جلالة الملك على مدى جاهزية مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية للتعامل مع التطورات.
وأكد جلالته أن الأردن سيبقى آمنا وأن حماية سلامة الأردنيين أولوية، مشددا على الرفض المطلق لأن يكون الأردن ساحة حرب لأي صراع.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدﷲ المعايطة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


