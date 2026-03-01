8 قتلى بين المستوطنين في القصف الصاروخي الإيراني على بيت شيمش

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، مقتل 8 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 20 آخرين إثر سقوط صاروخ إيراني على مستوطنة بيت شيمش قرب مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت أن من بين المصابين في بيت شيمش 5 بحالة حرجة.

وأشارت إلى انهيار عدد من المباني في بيت شيمش غربي القدس ووجود عدد كبير من الإصابات.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية إن صاروخين إيرانيين سقطا في “تل أبيب” وبيت شيمش قرب القدس.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الدفعة الصاروخية الأخيرة من إيران هي الأكبر منذ بداية الحرب، وضمت 38 صاروخًا.

وشنت القوات الإسرائيلية والأمريكية، صباح أمس السبت، سلسلة غارات مكثفة استهدفت مدنًا إيرانية حيوية، شملت طهران وأصفهان وقم وكرج وكرمانشاه. وأعلنت طهران من جانبها إطلاق هجوم واسع النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية، إن الهجمات طالت عشرات المواقع العسكرية، إضافة إلى استهداف مباشر لرموز القيادة الإيرانية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.