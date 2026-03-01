بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

46 دقيقة ago
الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلنت الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط على خلفية المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح رئيس المكتب الإعلامي للشركة يحيى أوستون، في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، أن الإلغاءات جاءت على النحو الآتي:
رحلات ملغاة اليوم السبت إلى: قطر، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
رحلات ملغاة حتى 2 مارس 2026 إلى: سوريا، والعراق، والأردن، ولبنان، وإيران.
وأشار أوستون إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب إغلاق عدد من الدول مجالها الجوي في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى،.
ونبه إلى احتمال إلغاء رحلات إضافية، وداعيا المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات عبر الموقع الرسمي للشركة.
وكان مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلن في وقت سابق اليوم شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد، فيما تعهدت إيران برد حاسم على هذا العدوان ما دقع عددا من الدول إلى إغلاق مجالها الجوي.
وتأتي هذه الضربات عقب فشل محادثات أجريت في سويسرا الخميس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين حول الملف النووي، في آخر محاولة دبلوماسية قبيل اندلاع المواجهة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:19

احتمال انسحاب إيران من مونديال 2026 يفتح الباب أمام الإمارات أو العراق

11:59

روبيو يؤكد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه

11:51

اعتماد التعليم عن بُعد حتى الأربعاء في الإمارات

11:46

شركات شحن كبرى تعلق عمليات سفنها في الخليج وقناة السويس

11:24

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

11:20

الخضور يفوز بالمركز الاول ببطولة كرة تنس طاولة الرمضانية في مركز شباب مليح

11:17

وفيات الأحد 1 – 3 – 2026

11:09

تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط

10:56

إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة – الدورة الشتوية

10:52

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن

10:46

قرار تعريب قيادة الجيش العربي إرادةٌ سياديةٌ خالدةٌ وصناعةُ مجدٍ عسكريٍّ أردني

10:40

اغتيال رئيس الأركان ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري الإيراني

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026