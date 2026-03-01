إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة – الدورة الشتوية

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية لعام 2026، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق وإقرار النتائج رسميًا.

وبلغ عدد الطلبة المشتركين الذين تقدموا بطلبات الاشتراك 8431 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان بورقة واحدة أو أكثر 8181 طالبًا، وسُجل غياب 250 طالبًا وطالبة عن أوراق الامتحان.

وشارك في الامتحان 55 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، وشمل 120 تخصصًا دراسيًا، فيما بلغ عدد المخالفات المسجلة لتعليمات الامتحان 71 مخالفة.

وبيّنت النتائج النهائية، بحسب صفة التقدم، أن نسبة النجاح للطلبة المنتظمين بلغت 68%، وللمعيدين 45.5%، ولمستنفذي حقهم 50.8%، فيما حقق الطلبة الناجحون لرفع المعدل نسبة نجاح وصلت إلى 90.6%، وبلغت نسبة النجاح لفئة مستنفذ حقه/معيد 47.9%.

وسجلت نسبة النجاح العامة لامتحان الشامل للدورة الشتوية (2026) 60.6%، بعدد ناجحين بلغ 4959 طالبًا وطالبة.

وحسب أوراق الامتحان، بلغت نسبة النجاح في الورقة الأولى 89.8%، وفي الورقة الثانية 84.3%، وفي الورقة الثالثة 73.8%، وفي الورقة الرابعة 88%.

كما أعلنت الجامعة أسماء الطلبة الأوائل في البرامج الدراسية الأساسية، حيث حصل الطالب محمد خضر محمد أبو غريبة على المرتبة الأولى في برنامج التمريض المشارك بمعدل 95.6، والطالبة كفاح حسين عبد الفتاح صالح في الفقه الحنفي بمعدل 94.3، والطالبة بيان بسام بخيت الشلوح في الترجمة بمعدل 94.3، والطالب نور عبد الله أسعد مراد الصمادي في خدمات المسافرين بمعدل 94.1، والطالب نور بدر محمد مشه في هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعدل 93.6، والطالب لؤي فايز إبراهيم خاطر في إدارة الأعمال بمعدل 92.6، والطالبة رزان يوسف فخير عبد الكريم في الإرشاد وتمكين الأسرة بمعدل 92.1، والطالب عبد المجيد حسين أحمد فياض في أمن المعلومات والشبكات بمعدل 91.1، والطالب يزيد محمد مفلح النواصرة في التربية البدنية والصحية بمعدل 90.7، والطالبة ميس خالد محمد البراهمة في الميديا الرقمية بمعدل 90، والطالبة إسراء جازي موسى أبو عبدون في الرعاية البيطرية بمعدل 88.4، والطالب راشد محمد عبد الحميد النعيمات في الإعلام الرقمي بمعدل 79.9.

وأكدت جامعة البلقاء التطبيقية إتاحة النتائج عبر قنواتها الرسمية، داعية الطلبة إلى مراجعة كلياتهم المختصة لأي استفسارات ضمن المدد القانونية المعتمدة