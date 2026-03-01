بنك القاهرة عمان
اغتيال رئيس الأركان ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري الإيراني

ساعتين ago
وطنا اليوم:أكد التلفزيون الإيراني مقتل كل من اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزير الدفاع العميد عزيز نصيرزاده والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور.
وأوضح التلفزيون الإيراني أن “القادة اغتيلوا خلال استهداف أمريكي وإسرائيلي طال اجتماع مجلس الدفاع أمس”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، استهداف عدد من القادة الإيرانيين، بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع وعلي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى للشؤون الأمنية، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة النطاق على إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، واصفا هذا التنسيق بأنه غير مسبوق.


