قتلى وجرحى في اقتحام قنصلية أمريكية بباكستان احتجاجا على مقتل خامنئي

ساعتين ago
قتلى وجرحى في اقتحام قنصلية أمريكية بباكستان احتجاجا على مقتل خامنئي

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام باكستانية بسقوط قتلى وجرحى خلال اقتحام محتجين على مقتل المرشد الإيراني مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي.
وشهدت مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الأحد، موجة احتجاجات عنيفة بعد اقتحام ومهاجمة العشرات من المحتجين للقنصلية الأمريكية، تنديدًا بمقتل علي خامنئي.
وأظهرت مقاطع مصورة المحتجين وهم يستخدمون العصي لتحطيم واجهة القنصلية وإشعال النار، مع تصاعد أعمدة الدخان من محيط المبنى، كما رفعوا صور علي خامنئي خلال تحركاتهم الاحتجاجية.
وجاء هذا الاقتحام فيما بدا أنه نجاح باكستاني في تنفيذ احتجاجات شبيهة بما حاول بعض العراقيين القيام به منذ صباح اليوم في المنطقة الخضراء ببغداد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها قوات حماية السفارات في العراق لمنع أي اختراق مماثل.


