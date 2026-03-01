لاريجاني: سيجري تأسيس مجلس قيادة مؤقت في إيران اليوم

وطنا اليوم:أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد.

وقال خلال مقابلة متلفزة اليوم الأحد، إنه سيتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت، وتم وضع خطط لترتيب القيادة حسب الدستور، حيث سيتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريبا بناء على الدستور الإيراني

وأضاف ان ترمب وقع في الفخ الإسرائيلي، وباتت إسرائيل أولويته، لا أمريكا.

وتابع قائلا ان العدو واهم باعتقاده أن اغتيال القادة سيزعزع إيران، حيث كان الرد واضحا، والقوات المسلحة الإيرانية جاهزة بشكل كامل.

وأضاف: ضرباتنا ستكون مؤلمة للأمريكيين أكثر من ذي قبل، وقواتنا المسلحة يقظة، وردنا سيكون أقوى مما رأوه أمس، والأمة وقواتها المسلحة ستدافع عن سيادة البلاد.

وبين أنه كان علينا أن نختار بين الاستسلام أو المقاومة، مشيرا إلى أن “إسرائيل” تسعى لتقسيم إيران وتريد مع أمريكا نهب ثروات شعبنا.

وأعلن التلفزيون الإيراني، فجر الأحد، رسمياً مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت البلاد السبت.

وقال التلفزيون الإيراني، إن “قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي استشهد” في العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل منذ صباح السبت على البلاد.