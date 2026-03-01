بنك القاهرة عمان
متظاهرون في بغداد يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

3 ساعات ago
Supporters of Iraqi Shi'ite armed groups gather near the entrance of Baghdad's Green Zone to show support for Iran, amid heightened regional tensions following recent attacks and retaliatory strikes between Iran and U.S. forces, in Baghdad, Iraq, February 28, 2026. REUTERS/Ahmed Saad

وطنا اليوم:حاول مئات العراقيين في وقت مبكر من صباح الأحد اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث تقع السفارة الأميركية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وقال المصدر “حاول مئات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء وقد تم التصدي لهم، لكنهم يواصلون المحاولة”.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون بالحجارة قوات أمنية ما دفعها إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع. وشاهد أحد موظفي فرانس برس مئات الأشخاص يرفعون أعلام جماعات مسلحة موالية لإيران.


24 ساعة
12:19

احتمال انسحاب إيران من مونديال 2026 يفتح الباب أمام الإمارات أو العراق

11:59

روبيو يؤكد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه

11:51

اعتماد التعليم عن بُعد حتى الأربعاء في الإمارات

11:46

شركات شحن كبرى تعلق عمليات سفنها في الخليج وقناة السويس

11:36

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

11:24

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

11:20

الخضور يفوز بالمركز الاول ببطولة كرة تنس طاولة الرمضانية في مركز شباب مليح

11:17

وفيات الأحد 1 – 3 – 2026

11:09

تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط

10:56

إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة – الدورة الشتوية

10:52

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن

10:46

قرار تعريب قيادة الجيش العربي إرادةٌ سياديةٌ خالدةٌ وصناعةُ مجدٍ عسكريٍّ أردني

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026