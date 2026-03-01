بنك القاهرة عمان
ترمب: سنضرب إيران بقوة لم يسبق لها مثيل

3 ساعات ago
وطنا اليوم:توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بضرب إيران بقوة لم يسبق لها مثيل.
وقال ترامب في منشور على تروث سوشال “لقد صرّحت إيران للتو بأنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من ذي قبل…من الأفضل ألا يفعلوا ذلك، لأنه إن فعلوا، فسنضربهم بقوة لم يسبق لها مثيل!”.
ان يتصاعد قرب قاعدة العديد في قطر
و​سمع ⁠دوي انفجارات قوية في الدوحة والمنامة صباح الأحد، ​لليوم الثاني ‌على التوالي، وذلك بعدما شنت ‌إيران ضربات ‌على دول خليجية.
وتصاعد دخان أسود كثيف فوق جنوب الدوحة، بعد سماع دوي انفجارات شديدة في أنحاء العاصمة القطرية.
وكانت إيران قد ⁠أعلنت ‌عزمها استهداف ⁠القواعد الأميركية في المنطقة، كما ⁠سبق ​لها أن ⁠استهدفت ​عددا من المواقع الأخرى.


