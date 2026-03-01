إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل أفراد من عائلة خامنئي، مشيرة إلى مقتل ابنة وصهر المرشد علي خامنئي.

كما قتل في هجمات يوم السبت حفيد وزوجة ابن المرشد، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس نقلا عن مصادر غير محددة. ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، أكّدت طهران أيضا مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد بابكور ومستشار خامئني علي شمخاني.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية بمقتل محمد باكبور الذي تولى قيادة الحرس الثوري في يونيو العام الماضي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، وعلي شمخاني الذي كان أحد كبار المسؤولين الأمنيين في إيران، وقال إنهما سقطا “شهيدين” السبت في الضربات الإسرائيلية الأميركية على طهران.

وبعد مقتل خامنئي، من المنتظر أن يتولى 3 مسؤولين إيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، الإشراف على المرحلة الانتقالية في إيران، وفق ما أعلن الأحد محمد مخبر، أحد مستشاري علي خامنئي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وقال مخبر إن هذا الثلاثي سيضم بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ومحاميا من مجلس صيانة الدستور.