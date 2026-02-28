بنك القاهرة عمان
“الصليب الأحمر” تدعو الى ضرورة احترام قواعد الحرب

3 ساعات ago
وطنا اليوم _

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، إلى ضرورة احترام قواعد الحرب، تزامنا مع بدء تصعيد عسكري كبير في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من تداعيات خطيرة قد تطال المنطقة بأسرها.

وقالت رئيسة اللجنة، ميريانا سبولياريتش، في بيان، إن التصعيد العسكري الراهن قد يطلق سلسلة من ردود الفعل الخطيرة، قد تخلف تبعات مدمرة على المدنيين، مؤكدة أن احترام قواعد الحرب التزام قانوني وليس خيارا.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع، ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية، ما يستوجب عدم استهداف مرافق البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات والمنازل والمدارس بأي هجمات، إضافة إلى ضرورة السماح للأطقم الطبية وفرق الاستجابة الأولية بأداء مهامهم بأمان.

وأشارت إلى أن للجنة الدولية فرقا عاملة ميدانيا في إيران وإسرائيل وأرجاء المنطقة، وهي على أهبة الاستعداد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ضمن التفويض الممنوح لها، وبالتنسيق مع شركائها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وبينت سبولياريتش، أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تواكب حجم المعاناة التي يخلفها النزاع المستمر، مؤكدة أن الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتحقيق السلام ومنع سقوط مزيد من الضحايا والدمار.

وأكدت أن على كل دولة مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف تآكل قواعد القانون الدولي الإنساني في مختلف أنحاء العالم، لافتة إلى أن مصير ملايين الأشخاص الذين يعيشون في أتون الحروب سيتحدد بناء على القرارات التي سيتخذها القادة للحفاظ على القيم الإنسانية في أوقات النزاع أو التخلي عنها.


