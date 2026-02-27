بنك القاهرة عمان
وفد وزاري يجري لقاءات في مدريد لتعزيز مكانة الأردن كمركز لجذب الاستثمار

وطنا اليوم:واصل وفد وزاري أردني في العاصمة الإسبانية مدريد لقاءاته ضمن الحراك الاقتصادي والاستثماري الواسع في أوروبا، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون الاستثماري.
وضم الوفد، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، وسفيرة المملكة لدى إسبانيا رغد السقا، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار، اليوم، عقد الوفد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وكبرى مؤسسات الاقتصاد والأعمال الإسبانية، وممثلي القطاع الخاص.
والتقى الوفد، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال في إسبانيا كارلوس كويربو كاباييرو، ووزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيلا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما التقى الوفد برئيس غرفة التجارة الإسبانية المسؤولة عن الصناعة والتجارة والاستثمار خوسيه لويس بونيت، ورئيسة لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال (CEOE) مارتا بلانكو، ومدير ممثلية المفوضية الأوروبية في إسبانيا دانيال كاليخا.
واستعرض الوفد، أهم الفرص الاستثمارية في المملكة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب التأكيد على البيئة الاستثمارية التنافسية والمزايا المحفزة للاستثمار، والداعمة للشراكات طويلة الأمد.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهد حكومي متواصل لترسيخ مكانة المملكة كشريك موثوق ومركز إقليمي لجذب الاستثمارات النوعية، تمهيدًا لانطلاقة قوية لمؤتمر الاستثمار الأردني- الأوروبي المرتقب في 21 نيسان المقبل.


