أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار للأردن مقابل 280 مليون دولار

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الخميس، موافقتها على صفقة محتملة لبيع رادارات نظام الترددات اللاسلكية متعددة الوظائف من نوع “كيه.يو باند” ومعدات عسكرية ذات صلة إلى الأردن، بتكلفة تُقدّر بحوالي 280 مليون دولار.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان أن شركة “آر.تي.إكس” ستكون المتعاقد الرئيسي للصفقة، بحسب “رويترز”.
ونظام الرادارات “كيه.يو باند” متعدد الوظائف قادر على كشف وتتبع الأهداف الجوية بدقة عالية، ما يعزز قدرة الأردن على رصد التهديدات العابرة للحدود وحماية أجوائها.


