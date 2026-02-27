الإعدام شنقًا لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته والهرب من مكان الحادث

وطنا اليوم:قضت محكمة الجنايات الكبرى بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شخص قتل آخر برصاصة بندقية اخترقت عنقه، انتقاما منه لصدمه مركبته، والهرب من مكان الحادث.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد اصطدمت مركبة المغدور أثناء قيادته بمركبة المتهم في أحد المحال التجارية، ولاذ المغدور بعدها بالفرار.

وبحسب قرار المحكمة، فإن المتهم شاهد مركبة المغدور في الوسط التجاري وتعرف عليها رغم محاولة الأخير من تغيير ملامحها، وبعدها تابع تحركاته، وخطط للانتقام منه.

ووفق التحقيقات فإن المغدور وأثناء تناوله الطعام برفقة شخص آخر في “حوض البكب”، وقبل أن يكمل طعامه نادى عليه المتهم (القاتل ) ليساعده ، وعلى إثر ذلك طلب المغدور من الشخص المرافق له أن يغادر.

وانتهز القاتل فرصة تواجد المغدور لوحده، وقبل أن يعود ليصعد إلى مركبته ، قام القاتل بإطلاق رصاصة على المغدور فأصابت زجاج المركبة، و اخترقت رقبته وأزهقت روحه.

وخلصت المحكمة إلى تجريم المتهم بجناية القتل العمد والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت