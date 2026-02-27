بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الإعدام شنقًا لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته والهرب من مكان الحادث

ساعتين ago
الإعدام شنقًا لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته والهرب من مكان الحادث

وطنا اليوم:قضت محكمة الجنايات الكبرى بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شخص قتل آخر برصاصة بندقية اخترقت عنقه، انتقاما منه لصدمه مركبته، والهرب من مكان الحادث.
وفي تفاصيل الحادثة، فقد اصطدمت مركبة المغدور أثناء قيادته بمركبة المتهم في أحد المحال التجارية، ولاذ المغدور بعدها بالفرار.
وبحسب قرار المحكمة، فإن المتهم شاهد مركبة المغدور في الوسط التجاري وتعرف عليها رغم محاولة الأخير من تغيير ملامحها، وبعدها تابع تحركاته، وخطط للانتقام منه.
ووفق التحقيقات فإن المغدور وأثناء تناوله الطعام برفقة شخص آخر في “حوض البكب”، وقبل أن يكمل طعامه نادى عليه المتهم (القاتل ) ليساعده ، وعلى إثر ذلك طلب المغدور من الشخص المرافق له أن يغادر.
وانتهز القاتل فرصة تواجد المغدور لوحده، وقبل أن يعود ليصعد إلى مركبته ، قام القاتل بإطلاق رصاصة على المغدور فأصابت زجاج المركبة، و اخترقت رقبته وأزهقت روحه.
وخلصت المحكمة إلى تجريم المتهم بجناية القتل العمد والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

ما بين الشرفات وحدادين

11:39

اشتباك غير مقصود (قصة قصيرة)

11:37

( 6.9 ) مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات

11:36

هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

11:25

حسم الجدل.. المغرب يُبقي على العبارات الدينية في سيارات نقل الأموات

11:16

أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار للأردن مقابل 280 مليون دولار

11:06

سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس عدة مواطنين في مصر

10:35

مقتل اردني اثر تعرضه لاعتداء باداة راضة على الراس

10:23

8 آلاف قتيل على طرق الهجرة في عام 2025

10:18

وفيات الجمعة 27-2-2026

10:08

كلينتون تقدم إفادتها حول فضحية إبستين وتطالب باستدعاء ترامب

09:58

تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026