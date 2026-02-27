5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة الجمعة

وطنا اليوم:استشهد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، وفق ما أعلن الدفاع المدني.

وقال الدفاع المدني، إن خمسة شهداء ارتقوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم في منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد اثنان بغارة إسرائيلية على شمال مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين قرب منتزه المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قتلت قوات الاحتلال 618 فلسطينيا في القطاع، وأصابت 1,663 آخرين.