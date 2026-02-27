مصادر: المعلومات المخابراتية لا تدعم زعم ترامب عن الصواريخ الإيرانية

وطنا اليوم:قالت 3 مصادر مطلعة على تقارير مخابراتية أميركية، إن هذه التقارير ليس فيها ما يدعم زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ستمتلك قريبا صاروخاً قادرا على ضرب الولايات المتحدة، ويبدو أنه مبالغ فيه، وهو ما يلقي بظلال من الشك على جانب من المبررات التي ساقها لشن هجوم محتمل على إيران.

بدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس يوم الثلاثاء في طرح مبررات أمام الرأي العام الأميركي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلا، إن طهران “تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبا” إلى الولايات المتحدة.

لكن مصدرين قالا، إنه ليست هناك أي تغييرات في تقييم رفعت عنه السرية لوكالة المخابرات العسكرية الأميركية لعام 2025، الذي يفيد بأن إيران قد تحتاج حتى 2035 لتطوير “صاروخ باليستي عابر للقارات يكون صالحا للاستخدام العسكري” من مركبات الإطلاق الفضائية التي لديها حاليا.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.